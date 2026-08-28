У лютому 2025-го Берінчик зазнав найбільш болючої поразки у кар'єрі. Тоді Денис програв свій єдиний поєдинок на рівні профі, про що згадав в інтерв'ю LuckyPunch.

Чому Берічник випав на рік

Українець провалився в бою проти Кейшона Девіса. Американець відправив Берінчика у нокаут в четвертому раунді, завдяки чому відібрав у нашого боксера чемпіонський титул WBO у легкій вазі.

Денис розповів, що мав численні проблеми зі здоров'ям після того бою. Українець переніс два хірургічних втручання, йому знадобились операції на носі та на плечі.

Була операція на перегородці носа, адже Девіс зламав його мені у другому раунді плечем. Також була відірвана передня плечова губа. Мені її пришили та зараз усе добре. Ось ці операції, а також реабілітація, і зайняли мінімум рік,

– розповів Берінчик.

З ким битиметься Берінчик

Тим не менш, Денис вже активно готується до наступного поєдинку. Суперником стане англійський боксер Сем Ноукс, переможець пари стане власником титулу WBO International.

Українець вже володів цим поясу після того, як у 2018 році в Броварах переміг Росекі Крістобаля. Денис тріумфував технічним нокаутом у сьомому раунді.

Бій проти Семом пройде 29 серпня в Лондоні на "О2 Арені". А за день до цього, у п'ятницю, Берінчик та Ноукс пройдуть обов'язкову процедуру зважування.

Раніше ми розповідали, де дивитися бій Берінчик – Ноукс онлайн в Україні. Поєдинок пройде в андеркарді зустрічі між Мойзесом Ітаумою та Філіппом Хрговичем.