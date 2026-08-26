Сенченко заявив, що Ноукс – це сильний боксер та непростий суперник, повідомляє Sport-express.ua. Зокрема, він пригадав, що торік британець бився за титул чемпіона світу, хоч і програв Абдуллі Мейсону за очками.

Сенченко дав прогноз на бій Берінчик – Ноукс

Сенченко підкреслив, що єдина в кар'єрі поразка 29-річного Ноукса, який на 9 років молодший за Берінчика, "нічого не означає".

"Очікую на непростий бій для обох. Не думаю, що британцю буде легко. Тут усе вирішить мотивація та те, у якій формі боксери підійдуть до поєдинку", – сказав фахівець.

Він вважає, що для обох боксерів на кону поєдинку буде їхнє майбутнє, зокрема й перспективи Берінчика знову битися за чемпіонський пояс.

Для Ноукса це шанс повернутися. Так само й для Дениса це, мабуть, останній шанс отримати ще бій за титул. Якщо виграє, то зможе просунутися у рейтингу й конкурувати з чемпіонами. Обидва хочуть зробити камбек. Як на мене, буде цікавий поєдинок,

– заявив Сенченко.

Берінчик – Ноукс: що відомо

Нагадаємо, поєдинок Берінчик – Ноукс відбудеться на O2 Arena у Лондоні, а головною подією вечора боксу стане бій за титул IBF у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.

38-річний українець проводив тренувальний табір у Буковелі та напередодні прибув на бій до Англії. Для Дениса це перший бій після того, як у лютому 2025 року він поступився нокаутом Кейшону Девісу, внаслідок чого втратив титул чемпіона світу WBO.

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