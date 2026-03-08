Пішов шляхом Усика: Берінчик став гравцем футбольної команди
- Український боксер Денис Берінчик став гравцем медіафутбольної команди KONO MEDIA TEAM.
- Олександр Усик раніше вже грав у футбол за житомирське Полісся, маючи два матчі в активі.
Український боксер Денис Берінчик став футболістом. Фактично він пішов шляхом Олександра Усика, який у своєму активі має 2 матчі за житомирське Полісся.
Денис Берінчик став гравцем медіафутбольної команди KONO MEDIA TEAM. Про це повідомив інстаграм медіафутбольного клубу.
Що відомо про Берінчика?
Денис Беринчик є колишнім чемпіоном світу з боксу в легкій вазі. Його рекорд у боксі складає 20 поєдинків, 19 перемог, 9 із яких нокаутом і 1 поразка. Власне ця поразка сталась в останньому бою Беринчика.
У лютому 2025 року він востаннє вийшов на ринг проти Кейшона Девіса. Поступившись опоненту Берінчик втратив титул чемпіона світу WBO. Тепер боксер спробує свої сили у футболі, точніше медіафутболі, в команді, власником якої є Євген Коноплянка.
Яким є шлях Усика у футболі?
Олександр Усик ще раніше за Берінчика подався у футбол. До того ж не медіа, а професійний. Фактично він підписав контракт із Поліссям, президентом якого є друг і партнер боксера Геннадій Буткевич. Ба більше, його профайл навіть є на сайті УПЛ, щоправда цього сезону він не заявлений за Полісся.
У великому футболі Усик дебютував узимку 2022 року в товариському матчі житомирської команди проти Вереса на турнірі Winter Cup. Свій другий матч у складі поліщуків він провів узимку 2026 року в товариській грі проти представника МЛС – Ванкувера.
