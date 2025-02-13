Американський боксер звинуватив Дениса Берінчика та його команду у расизмі. Кейшон Девіс зазначив, що такий вчинок додав йому ще більшої принциповості до битви із українським чемпіоном світу.

До теми "Він підкинув мені банани": скандальний Девіс звинуватив Берінчика у расизмі

Реакція Берінчика на звинувачення Девіса

Хоча у коментарях під публікацією не вірять, що цей пакунок Кейшону надіслала команда Берінчика. А це може бути чергова провокація від Девіса, який сам склав у коробку фрукти, зокрема банани, аби виставити Дениса у поганому світлі перед боєм.

Сам Берінчик довго не став чекати та відреагував на подібне звинувачення Девіса. Ця відповідь українця дає зрозуміти, що такий презент не справа рук Дениса чи кого із його команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Top Rank Boxing.

Я не говорю, і тим більше не пишу подібне. Я бачив його допис у соціальних мережах, у мене немає нічого особистого щодо Девіса,

– заявив Берінчик.

Нагадаємо, що Девіс вже двічі провокаційно поводив себе на дуелях поглядів. Вже 14 лютого (в Україні у ніч проти 15 лютого) уболівальники побачать, чи виправдають себе гучні заяви Кейшона у бою проти Дениса Берінчика. На кону поєдинку у Нью-Йорку стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, яким володіє українець.