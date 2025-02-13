Запальна поведінка Кейшона Девіса лише додає інтересу та інтриги перед очною битвою. Американський боксер вже двічі намагався спровокувати Дениса Берінчика під час обох дуелей поглядів, але жоден із випадків не закінчився успіхом для балакучого Девіса.

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Чергова провокація від Девіса

12 лютого американець виклав у своєму акаунті у соцмережі Х світлину, на якій зображена коробка із фруктами, зокрема бананами та кавуном. Кейшон повідомив, що це принесли у його кімнату від команди Берінчика та самого українського боксера, передає 24 Канал.

Це непрофесійно, це расизм. Тепер цей бій став для мене чимось особистим,

– написав Девіс.



Девіс звинуватив Берінчика у расизмі / Скриншот із акаунту Кейшона у соцмережі Х

Цікаво, що у коментарях під публікацією користувачі не вірять, що цей пакунок дійсно був від Берінчика та його команди. Не виключно, що це просто чергова провокація від Кейшона, який усіма силами намагається вивести українського боксера хоча б на якусь емоцію.

Нагадаємо, що 13 лютого на боксерів чекає церемонія зважування. Під час церемонії теж повинна відбутись битва поглядів. А вже 14 лютого (15 лютого в Україні) Берінчик та Девіс зійдуться на ринзі у Нью-Йорку.