Однак це було складно назвати битвою поглядів. Кейшон Девіс не стримував емоцій та намагався вже вдруге спровокувати Дениса Берінчика. Чинний чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі навіть оком не кліпнув на подібні провокації та нахабне ставлення до нього балакучого суперника, пише 24 Канал із посиланням на Top Rank.

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Девіс продовжує провокувати Берінчика

Український боксер почув у свій бік чималу кількість лайливих слів. Вкінці Кейшон взагалі намагався забрати пояс, який висів на плечі у Дениса. Однак знову Девісу нічого не вдалось. Боксерів розборонили та закінчили цю провальну спробу Девіса, щось словесно довести дуже спокійному Берінчику.

Відео битви поглядів Берінчик – Девіс

Нагадаємо, що 13 лютого на боксерів чекає традиційна процедура зважування, після якої теж відбудеться битва поглядів. Цікаво, що на цей раз вигадає Кейшон Девіс.

Сам бій відбудеться 14 лютого (в Україні у ніч проти 15 лютого) на культовій арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Орієнтовний час головного бою вечора боксу о 03:00 ночі за київським часом. Транслятором вечора боксу в Україні буде медіасервіс MEGOGO.