Однако это было сложно назвать битвой взглядов. Кейшон Дэвис не сдерживал эмоций и пытался уже и пытался во второй раз спровоцировать Дениса Беринчика. Действующий чемпион мира по версии WBO в легком весе даже глазом не моргнул на подобные провокации и наглое отношение к нему болтливого соперника, пишет 24 Канал со ссылкой на Top Rank.

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Дэвис продолжает провоцировать Беринчика

Украинский боксер услышал в свою сторону немалое количество бранных слов. В конце Кейшон вообще пытался забрать пояс, который висел на плече у Дениса. Однако снова Дэвису ничего не удалось. Боксеров разняли и закончили эту провальную попытку Дэвиса, что-то словесно доказать очень спокойному Беринчику.

Видео битвы взглядов Беринчик – Дэвис

Напомним, что 13 февраля боксеров ждет традиционная процедура взвешивания, после которой тоже состоится битва взглядов. Интересно, что на этот раз придумает Кейшон Дэвис.

Сам бой состоится 14 февраля (в Украине в ночь на 15 февраля) на культовой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Ориентировочное время главного боя вечера бокса в 03:00 ночи по киевскому времени. Транслятором вечера бокса в Украине будет медиасервис MEGOGO.