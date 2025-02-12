11 лютого Денис Берінчик та Кейшон Девіс зійшлись у дебютній дуелі поглядів. Під час неї непереможний американець декілька разів доторкався до поясу українця та намагався вивести на емоції Дениса, але той не повівся на провокації.

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Берінчику не сподобалась поведінка Девіса

Українському боксеру не сподобалась багатослівність суперника та вважає таку поведінку неправильною, пише 24 Канал із посиланням на Boxing247.

Він поводиться надто неповажно, багато каже. 14 лютого на "Madison Square Garden" я дам відповідь. Хочу побачити страх у його очах,

– заявив Берінчик.

Довідка. В Україні бій Берінчик – Девіс розпочнеться у ніч проти 15 лютого. Офіційним транслятором вечора боксу із Нью-Йорку в нашій країні буде медіасервіс MEGOGO.

У цей вечір боксу хтось із боксерів зазнає першої поразки у своїй кар'єрі. Берінчик тріумфував в усіх своїх 19-ти боях (9 – нокаутом), а Девіс переміг у 12-ти із 13-ти поєдинків (один бій був зарахований таким, що не відбувся).

Нагадаємо, що титул чемпіона світу за версією WBO, який стоятиме на кону бою, Берінчик здобув у своєму попередньому поєдинку проти Емануеля Наваррете (18 травня 2024 року).