Зажигательное поведение Кейшона Дэвиса только добавляет интереса и интриги перед очной битвой. Американский боксер уже дважды пытался спровоцировать Дениса Беринчика во время обеих дуэлей взглядов, но ни один из случаев не закончился успехом для болтливого Дэвиса.

Стоит увидеть Забрасывал украинца матом и хотел забрать пояс: видео второй дуэли взглядов Беринчик – Дэвис

Очередная провокация от Дэвиса

12 февраля американец выложил в своем аккаунте в соцсети Х фотографию, на которой изображена коробка с фруктами, в частности бананами и арбузом. Кейшон сообщил, что это принесли в его комнату от команды Беринчика и самого украинского боксера, передает 24 Канал.

Это непрофессионально, это расизм. Теперь этот бой стал для меня чем-то личным,

– написал Дэвис.



Дэвис обвинил Беринчика в расизме / Скриншот с аккаунта Кейшона в соцсети Х

Интересно, что в комментариях под публикацией пользователи не верят, что этот пакет действительно был от Беринчика и его команды. Не исключено, что это просто очередная провокация от Кейшона, который всеми силами пытается вывести украинского боксера хотя бы на какую-то эмоцию.

Напомним, что 13 февраля боксеров ждет церемония взвешивания. Во время церемонии тоже должна состояться битва взглядов. А уже 14 февраля (15 февраля в Украине) Беринчик и Дэвис сойдутся на ринге в Нью-Йорке.