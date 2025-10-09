Колишній менеджер Володимира та Віталія Кличків Бернд Бенте висловив свою думку щодо майбутньої кар'єри Олександра Усика. Експерт дав пораду українському чемпіону щодо відходу на пенсію.

Бернд Бенте запевнив, що Олександр Усик вже досягнув усього, про що тільки мріяв. На думку колишнього менеджера братів Кличків, тепер настав час Усику йти із професійного рингу, передає 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Що сказав Бенте про кар'єру Усика?

Бенте порадив Олександру піти на пенсію, як це робили у минулому інші справжні чемпіони. Серед їх числа у коментарі Бенте знайшлось місце Віталію Кличку.

Усик уже досягнув усього можливого. Наймудрішим кроком зараз буде завершити кар’єру, поки він перебуває на вершині. Саме так чинили справжні чемпіони – Марчіано, Льюїс і Віталій Кличко. Це справжня ознака спадщини, яка залишиться назавжди,

– сказав Бенте.

Такої ж думки щодо кар'єри непереможного українця дотримуватися й Леннокс Льюїс. У коментарі Sky Sports Льюїс розповів, що Усик може сміливо йти на пенсію, адже переміг на своєму шляху усіх топових суперників.

"Я б порадив Усику завершити кар'єру, коли йому зручно, але зробити це на піку кар'єри. Як і я. Я вважаю, Усик досягнув дуже хороших результатів, тому що він робить те саме, що й Евандер Холіфілд, успішно піднявшись із важкої ваги в надважку. У нинішній епосі він побив усіх великих хлопців і всіх, хто був у дивізіоні до нього. Так що він виконав відмінну роботу", – розповідав Льюїс.

