Бывший менеджер Владимира и Виталия Кличко Бернд Бенте высказал свое мнение относительно будущей карьеры Александра Усика. Эксперт дал совет украинскому чемпиону относительно ухода на пенсию.

Бернд Бенте заверил, что Александр Усик уже достиг всего, о чем только мечтал. По мнению бывшего менеджера братьев Кличко, теперь пришло время Усику уходить с профессионального ринга, передает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Что сказал Бенте о карьере Усика?

Бенте посоветовал Александру уйти на пенсию, как это делали в прошлом другие настоящие чемпионы. Среди их числа в комментарии Бенте нашлось место Виталию Кличко.

Усик уже достиг всего возможного. Самым мудрым шагом сейчас будет завершить карьеру, пока он находится на вершине. Именно так поступали настоящие чемпионы – Марчиано, Льюис и Виталий Кличко. Это настоящий признак наследия, которое останется навсегда,

– сказал Бенте.

Такого же мнения относительно карьеры непобедимого украинца придерживаться и Леннокс Льюис. В комментарии Sky Sports Льюис рассказал, что Усик может смело уходить на пенсию, ведь победил на своем пути всех топовых соперников.

"Я бы посоветовал Усику завершить карьеру, когда ему удобно, но сделать это на пике карьеры. Как и я. Я считаю, Усик достиг очень хороших результатов, потому что он делает то же, что и Эвандер Холифилд, успешно поднявшись из тяжелого веса в супертяжелый. В нынешней эпохе он побил всех больших парней и всех, кто был в дивизионе до него. Так что он проделал отличную работу", – рассказывал Льюис.

Какие последние новости о последнем бое Александра Усика?