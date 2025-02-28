Колишній британський боксер переконаний, що найближчим часом Дмітрій Бівол та Артур Бетербієв втретє зійдуться на ринзі. Леннокс Льюїс оцінив виступ російського боксера у нещодавньому реванші, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У протистоянні Бівол – Бетербієв буде третій бій

12 лютого Бівол взяв реванш у Бетербієва за поразку у першому бою. У жовтні 2024-го року Артур переміг суперника за роздільним рішенням суддів – 115:113, 116:112 (на користь Бетербієва) та 114:114 (нічия). Завдяки перемозі у другому поєдинку Дмітрій відібрав у земляка, який виступає за Канаду, звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі.

У реванші Бівол зробив чудову роботу та переміг. Я переконаний, що між ними відбудеться третій бій за титул абсолютного чемпіона світу,

– сказав Льюїс.

Цікаво, що український боксер Олександр Гвоздик теж у своєму інтерв'ю говорив про трилогію у протистоянні Бівол – Бетербієв. Адже Гвоздик націлився на титульні поєдинки та не заперечив факту проведення бою проти когось із цих боксерів.