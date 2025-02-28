Бывший британский боксер убежден, что в ближайшее время Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев в третий раз сойдутся на ринге. Леннокс Льюис оценил выступление российского боксера в недавнем реванше, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В противостоянии Бивол– Бетербиев будет третье сражение

12 февраля Бивол взял реванш у Бетербиева за поражение в первом бою. В октябре 2024 года Артур победил соперника по раздельному решению судей.– 115:113, 116:112 (в пользу Бетербиева) и 114:114 (ничья). Благодаря победе во втором поединке Дмитрий отобрал у земляка, который выступает за Канаду, звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

В реванше Бивол сделал отличную работу и победил. Я убежден, что между ними состоится третье сражение за титул абсолютного чемпиона мира,

– – сказал Льюис.

Интересно, что украинский боксер Александр Гвоздик тоже в своем интервью говорил о трилогии в противостоянии Бивол– Бетербиев. Ведь Гвоздик нацелился на титульные поединки и не отрицал факт проведения боя против кого-то из этих боксеров.