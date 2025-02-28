Легендарний Льюїс чекає на трилогію російських боксерів за "абсолют"

Бій Дмітрія Бівола та Артура Бетербієва очолив вечір боксу в Ер-Ріяді 22 лютого. Легендарний у минулому боксер Леннокс Льюїс заговорив про трилогію цього протистояння.

Колишній британський боксер переконаний, що найближчим часом Дмітрій Бівол та Артур Бетербієв втретє зійдуться на ринзі. Леннокс Льюїс оцінив виступ російського боксера у нещодавньому реванші, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У протистоянні Бівол – Бетербієв буде третій бій

12 лютого Бівол взяв реванш у Бетербієва за поразку у першому бою. У жовтні 2024-го року Артур переміг суперника за роздільним рішенням суддів – 115:113, 116:112 (на користь Бетербієва) та 114:114 (нічия). Завдяки перемозі у другому поєдинку Дмітрій відібрав у земляка, який виступає за Канаду, звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі.

У реванші Бівол зробив чудову роботу та переміг. Я переконаний, що між ними відбудеться третій бій за титул абсолютного чемпіона світу,

– сказав Льюїс.

Цікаво, що український боксер Олександр Гвоздик теж у своєму інтерв'ю говорив про трилогію у протистоянні Бівол – Бетербієв. Адже Гвоздик націлився на титульні поєдинки та не заперечив факту проведення бою проти когось із цих боксерів.