Бій Дюбуа несподівано виставили на промоутерські торги: переможець претендуватиме на титул Усика

IBF санкціонувала бій Даніеля Дюбуа. Однак його команді не вдалось домовитись про проведення поєдинку проти Френка Санчеса.

Сторони боксерів не вклались у зазначений дедлайн, останній день якого сплив 22 жовтня. Тому тепер бій Даніеля Дюбуа проти Френка Санчеса поставлений на промоутерські торги, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Чому бій Дюбуа – Санчес виставили на торги?

Відзначимо, що переможець цього протистояння стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF, яким повноцінно володіє Олександр Усик. Дюбуа може отримати свій третій шанс, аби спробувати перемоги непереможного українського чемпіона.

Цікаво, що раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю Sky Sports заявив, що хоче побитись проти Дюбуа. Новозеландський боксер наголосив, що у нього залишились незавершені справи з "Динамітом", оскільки їх бій у лютому 2025 року зірвався через хворобу Даніеля. У тому бою Дюбуа замінив Мартін Баколе, який був нокаутований вже у другому раунді.

"У нас залишилися незавершені справи з Дюбуа, і якщо він хоче провести цей бій – ми точно можемо це зробити. Немає сенсу уникати поєдинків. Кого б проти мене не поставили – я прийму виклик. Очевидно, я вже близький до бою за титул чемпіона світу, але я не хочу просто сидіти та чекати", – заявляв Паркер.

Німецький боксер Агіт Кабаєл також наприкінці жовтня викликав на бій Дюбуа.

Які останні новини про Даніеля Дюбуа?