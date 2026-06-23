"Один сильніший, інший – технічніший": ексчемпіон світу дав прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі

Восени очікується поєдинок між британськими боксерами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Цей бій уже викликав чимало обговорень.

Колишній чемпіон світу в середній вазі Біллі Джо Сондерс висловив свої очікування щодо бою між ексчемпіонами надважкої ваги. Про це повідомляє Boxing News Online.

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Які очікування у Сондерса від бою Джошуа – Ф'юрі?

Британський боксер розібрав сильні сторони обох зіркових суперників. За словами Сондерса, Ей Джей має перевагу у фізичній силі та точності, тоді як "Циганський король" переважає важковаговиків у майстерності та швидкості.

У кожного з них є свої сильні сторони. Ей Джей сильніший фізично та завдає чистіших ударів, Тайсон – кращий боксер, більш технічний і рухливий,

– зазначив Сондерс.

Ексчемпіон переконаний, що підсумок цього протистояння залежатиме не від природних даних, а від тактичної підготовки спортсменів.

Думаю, переможе той, хто зможе скласти та реалізувати кращий план на бій,

– підсумував боксер.

Коли має відбутися бій Джошуа – Ф'юрі?

Поєдинок заплановано на кінець 2026 року, найімовірніше – на листопад, однак точні дату та місце організатори оголосять пізніше. Права на трансляцію бою отримала стримінгова платформа Netflix. Довгий час основною локацією розглядався лондонський стадіон "Вемблі", але згодом почали обговорювати можливе перенесення події до США, зокрема до Лас-Вегаса.

Перед цим спортсмени проведуть проміжні поєдинки: Джошуа вийде на ринг 25 липня проти албанця Крістіана Пренги, а Ф'юрі запланував бій на 1 серпня в Дубліні (Ірландія), хоча його суперник наразі ще не визначений.