"Люблю Усика, але": відомий журналіст здивував реакцією на бій Джошуа – Ф'юрі

Майбутній поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа заплановано на 11 грудня у Кардіффі на арені Principality Stadium. На кону стоятиме титул WBA Super у хевівейті.

Цей бій є значно масштабнішим за будь-який поєдинок Олександра Усика. Про це заявив інсайдер та журналіст Ден Рафаель, коментуючи офіційний анонс зустрічі між двома ексчемпіонами світу.

"Усик навіть близько не стоїть"

Реагуючи на скептичні коментарі підписників у соцмережі X, які вважають, що протистояння британців уже втратило свою актуальність, Рафаель висловив кардинально протилежну думку.

Трансляція буде на Netflix наживо або в записі. І цей бій значно масштабніший за будь-який поєдинок Усика. Усик навіть близько не стоїть. Він на голову вищий від будь-якого бою Усика. І я кажу це, хоча дуже люблю Усика,

– наголосив журналіст.

Закулісні ігри: Вайт і Аль аш-Шейх посунули промоутерів

Рафаель також звернув увагу на дивну деталь в офіційному пресрелізі події. Серед організаторів вечора боксу вказані лише очільник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх та президент UFC Дейна Вайт.

Ніякого згадування промоутерів Джошуа і Ф'юрі – Едді Гірна з Matchroom і Френка Воррена з Queensberry. У пресрелізі наведені лише цитати Аль аш-Шейха та Вайта,

– зазначив інсайдер.

Що буде з Муратом Гассієвим

Попри те, що Рафаель критично поставився до рішення виставити на кон пояс WBA Super, він запевнив, що це жодним чином не зашкодить іншому боксеру організації – росіянину Мурату Гассієву, який де-факто знову стане "звичайним" чемпіоном.

Його не підвищували у статусі. Нема куди підвищувати, якщо ти залишаєшся єдиним чемпіоном дивізіону. Для нього це нічого не змінює. У нього залишається пояс WBA. Про яку шкоду для Гассієва може йтися? Немає жодної. У нього не відібрали пояса. Він і надалі може заробляти гроші, захищаючи свій титул,

– підсумував він.

Нагадаємо, Ф'юрі вже встиг підігріти інтерес до майбутнього протистояння гучною заявою в соцмережах. Боксер пообіцяв Джошуа "найшвидший нокаут в історії", назвавши його підборіддя "крихким". Офіційна перша пресконференція спортсменів і традиційна дуель поглядів відбудуться 30 вересня в Лондоні.