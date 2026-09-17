"Джошуа не продається": промоутер розповів, де пройде найбільший бій в історії проти Ф'юрі
Промоутер Едді Гірн заявив, що довгоочікуваний поєдинок між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі пройде у Великій Британії. За його словами, хоча американські інвестори зацікавлені в тому, щоб прийняти бій у США, змінювати місце проведення не планують.
Глава Matchroom Boxing розповів про це в інтерв'ю MMA Fighting. Він також відреагував на висловлювання президента UFC Дейни Вайта.
Чому обрали Велику Британію, а не США
За словами Гірна, американська сторона намагалася переманити боксерів більшими гонорарами, проте Джошуа виявився непохитним у своїх принципах.
"Дейна Вайт ніяк не може зрозуміти, що Ентоні Джошуа не погодиться на трохи більші гроші за проведення бою в Америці. Йому не байдуже. Йому важливо, де відбудеться поєдинок. Він дбає про британський бокс і контракт, який підписав. Вайт думає, що можна просто запропонувати комусь більше грошей – і людина танцюватиме під твою дудку. Але не у випадку з "Ей-Джеєм". Бій не відбудеться в Америці, тому що Джошуа не продається", – наголосив промоутер.
Він додав, що шалена підтримка фанатів у соціальних мережах лише зміцнила рішення команди боксувати вдома. Усі деталі та місце проведення поєдинку вже фіналізовані.
Кардіфф чи Лондон: де пройде бій Ф'юрі – Джошуа
Головним фаворитом на проведення зустрічі наразі є стадіон Principality у Кардіффі (Уельс). Гірн назвав цей варіант своїм особистим пріоритетом, хоча визнав, що лондонський "Вемблі" має більшу привабливість на міжнародній арені.
Якщо нам вдасться організувати цей бій у Великій Британії, дочекайтеся реакції. Це може бути найбільшою спортивною подією в історії країни. Ми знаємо, що це найбільший бій в історії боксу,
– заявив він.
Нові дати поєдинку Ф'юрі – Джошуа
Спочатку грандіозне шоу планували на листопад, проте менеджер Ф'юрі Спенсер Браун підтвердив перенесення події на грудень.
Наразі організатори обирають серед двох дат: 4 або 11 грудня. Команда "Циганського короля" обіцяє влаштувати для фанатів "найкращу різдвяну вечірку у світі" напередодні свят.