Ф'юрі виступив із заявою щодо наступного поєдинку проти Джошуа
Британський боксер Тайсон Ф'юрі підігрів інтерес уболівальників заявою щодо свого наступного бою. Ймовірно, спортсмен натякнув на довгоочікуваний поєдинок проти Ентоні Джошуа.
Очікується, що бій відбудеться у листопаді 2026 року. Найімовірнішою датою наразі називають 20 листопада. Заяву Ф'юрі оприлюднив на своїй сторінці в інстаграм.
Коли будуть новини стосовно бою Ф'юрі – Джошуа
Ф'юрі повідомив, що вже повернувся до тренувального процесу та найближчим часом оголосить важливі новини.
Усім доброго ранку, народ. Я тут трохи працюю в залі. Зараз попрацюю хвилин 45 на крос-тренажері, щоб дати ногам відпочити від бігу. Навколо зараз просто вирує божевілля. Зовсім скоро у мене для вас будуть дуже гучні новини. Усе чітко. Великий бій вже на горизонті – той самий, на який ви всі так чекали. Оголошення буде буквально ось-ось, тож стежте за оновленнями,
– сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, що трансляцію протистояння має провести стримінгова платформа Netflix.
Наприкінці липня обидва британські боксери провели розминочні поєдинки перед потенційною зустріччю. Ф'юрі здобув перемогу технічним нокаутом над 46-річним поляком Маріушем Вахом у Таїланді. Джошуа, своєю чергою, нокаутував Крістіана Пренгу у другому раунді, хоча в першій трихвилинці двічі побував у нокдауні.
Американський тренер Роберт Гарсія вважає, що в разі перенесення поєдинку Ф'юрі – Джошуа до США оптимальним місцем для його проведення стане Лас-Вегас.
Водночас голова UFC та засновник Zuffa Boxing Дейна Вайт емоційно відреагував на затяжні переговори щодо організації бою.