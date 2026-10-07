Браун зазначив, що обидва спортсмени є професіоналами й готові зустрітися на рингу. Водночас сам фахівець не хотів би, аби його підопічні зійшлися між собою. Про це він розповів на ютуб-каналі BoxNation.

Чи буде бій Ф'юрі – Кабаєл

Браун пояснив свою позицію особистими стосунками з обома боксерами.

Звісно, вони обидва – бійці. Але особисто я не хотів би цього бачити. Категорично ні,

– сказав він.

Менеджер зазначив, що давно працює з Ф'юрі, тому їх пов'язує не лише професійна співпраця.

Він для мене не просто клієнт, чиїми справами та просуванням я займаюся, – він мій друг. Дуже близький друг. Я надзвичайно високо його ціную,

– зазначив Браун.

Він також тепло відгукнувся про Кабаєла, назвавши його фантастичною людиною та відзначивши його професійні й ділові якості.

Те саме стосується й Агіта – ми теж друзі. Він фантастична людина. Справжній чоловік, чудовий тренер. Він хороший бізнесмен, навколо якого зібралася чудова команда,

– сказав фахівець.

Наразі Ф'юрі готується до бою з Ентоні Джошуа, який запланований на 11 грудня на стадіоні Principality в Кардіффі (Уельс).

Кабаєл, своєю чергою, 28 листопада проведе поєдинок проти Нельсона Хіси на Merkur Spiel-Arena у Дюссельдорфі (Німеччина).

Нагадаємо, у червні Кабаєл офіційно став чемпіоном світу WBC у надважкій вазі без проведення бою. Це стало можливим після того, як українець Олександр Усик добровільно звільнив титул. Раніше, у 2025 році, Кабаєл здобув статус тимчасового чемпіона WBC, нокаутувавши китайського боксера Чжана Чжілея.