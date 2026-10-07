Браун отметил, что оба спортсмена являются профессионалами и готовы встретиться на ринге. В то же время сам специалист не хотел бы, чтобы его подопечные сразились друг с другом. Об этом он рассказал на ютуб-канале BoxNation.

Состоится ли бой Фьюри – Кабаел

Браун объяснил свою позицию личными отношениями с обоими боксерами.

Конечно, они оба – бойцы. Но лично я не хотел бы этого видеть. Категорически нет,

– сказал он.

Менеджер отметил, что давно работает с Фьюри, поэтому их связывает не только профессиональное сотрудничество.

Он для меня не просто клиент, чьими делами и продвижением я занимаюсь, – он мой друг. Очень близкий друг. Я чрезвычайно высоко его ценю,

– отметил Браун.

Он также тепло отозвался о Кабаеле, назвав его фантастическим человеком и отметив его профессиональные и деловые качества.

То же самое касается и Агита – мы тоже друзья. Он фантастический человек. Настоящий мужчина, замечательный тренер. Он хороший бизнесмен, вокруг которого собралась отличная команда,

– сказал специалист.

Сейчас Фьюри готовится к бою с Энтони Джошуа, который запланирован на 11 декабря на стадионе "Principality" в Кардиффе (Уэльс).

Кабаел, в свою очередь, 28 ноября проведет поединок против Нельсона Хисы на Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе (Германия).

Напомним, в июне Кабаел официально стал чемпионом мира WBC в супертяжелом весе без проведения боя. Это стало возможным после того, как украинец Александр Усик, добровольно освободил титул. Ранее, в 2025 году, Кабаел завоевал статус временного чемпиона WBC, нокаутировав китайского боксера Чжана Чжилея.