У команді Ф'юрі назвали бій, який не хочуть бачити

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі та володаря титулу WBC Агіта Кабаєла, прокоментував можливість очного протистояння між боксерами. Раніше британець заявляв про потенційний бій за пояс WBC, який наразі належить німцю.

Браун зазначив, що обидва спортсмени є професіоналами й готові зустрітися на рингу. Водночас сам фахівець не хотів би, аби його підопічні зійшлися між собою. Про це він розповів на ютуб-каналі BoxNation.

Чи буде бій Ф'юрі – Кабаєл

Браун пояснив свою позицію особистими стосунками з обома боксерами.

Звісно, вони обидва – бійці. Але особисто я не хотів би цього бачити. Категорично ні,

– сказав він.

Менеджер зазначив, що давно працює з Ф'юрі, тому їх пов'язує не лише професійна співпраця.

Він для мене не просто клієнт, чиїми справами та просуванням я займаюся, – він мій друг. Дуже близький друг. Я надзвичайно високо його ціную,

– зазначив Браун.

Він також тепло відгукнувся про Кабаєла, назвавши його фантастичною людиною та відзначивши його професійні й ділові якості.

Те саме стосується й Агіта – ми теж друзі. Він фантастична людина. Справжній чоловік, чудовий тренер. Він хороший бізнесмен, навколо якого зібралася чудова команда,

– сказав фахівець.

Наразі Ф'юрі готується до бою з Ентоні Джошуа, який запланований на 11 грудня на стадіоні Principality в Кардіффі (Уельс).

Кабаєл, своєю чергою, 28 листопада проведе поєдинок проти Нельсона Хіси на Merkur Spiel-Arena у Дюссельдорфі (Німеччина).

Нагадаємо, у червні Кабаєл офіційно став чемпіоном світу WBC у надважкій вазі без проведення бою. Це стало можливим після того, як українець Олександр Усик добровільно звільнив титул. Раніше, у 2025 році, Кабаєл здобув статус тимчасового чемпіона WBC, нокаутувавши китайського боксера Чжана Чжілея.