Бій Ф'юрі не відбудеться: що зірвало поєдинок за декілька днів до вечора боксу

У суботу, 28 червня, прихильники боксу повинні були побачити бій Г'юї Ф'юрі проти Майкла Піроттона. За декілька днів до поєдинку стало відомо, що зустрічі не буде.

Причиною зірвання двобою стала травма британського боксера. На початку квітня 2025 року Г'юї Ф'юрі переміг нокаутом у 4-му раунді Дена Гарбера, але зламав п'ясткову кістку руки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Читайте також Екссуперник Усика заговорив, що бій Вайт – Ітаума може закінчитись вбивством у рингу

Чому не відбудеться бій Ф'юрі – Піроттон

Британська боксерська рада не допустила брата Тайсона Ф'юрі до наступного бою. Адже перелом Г'юї після бою із Гарбером ще не зажив до кінця.

Очікується, що лише родич "Циганського короля" зможе повноцінно повернутись у ринг вкінці серпня або на початку вересня поточного року.

Нагадаємо, що бій Ф'юрі проти Піроттона був запланований на 28 червня у британському місті Галл.

Для Г'юї цей двобій мав стати 34-м у професіоналах. У попередніх поєдинках Ф'юрі здобув 30 перемог (17 – нокаутом) та зазнав 3-х поразок. Відзначимо, що одне із фіаско брат Тайсона зазнав у 2017-му році у бою проти Джозефа Паркера, який є обов'язковим претендентом на битву із переможцем реваншу Усик – Дюбуа.

Натомість Майкл Піроттон має у своєму активі 10 звитяг (4 – нокаутом) та одна поразка.