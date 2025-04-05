Брат Тайсона Ф'юрі ефектним нокаутом здолав Гербера. Бій двох британських боксерів завершився у четвертому раунді, повідомляє 24 канал.

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Як Ф'юрі переміг Гербера

Х'юї Ф'юрі з самого початку поєдинку почав активно пресингувати Дена Гербера. Ба більше, він боксував у незвичній лівобічній стійці, адже суперник був шульгою.

Однак це не завадило Ф'юрі здобути перемогу. Гербер був явним аутсайдером бою, показуючи свою пасивність в атаці. Х'юї Ф'юрі продовжував активно працювати, а суперник навіть не зміг відповісти

Побиття Дена завершилось у п'ятому раунді. У підсумку Гербер "взяв коліно" та продовжив бій, але брат Тайсона Ф'юрі завдав йому потужного удару. Рефері зупинив бій та зарахував дострокову перемогу Ф'юрі.

Відеоогляд бою Ф'юрі – Гербер: