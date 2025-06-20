WBO схвалить трилогію для можливого суперника Усика: це буде вогняна битва із ветераном боксу

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер може отримати у суперники ветерана боксу. Новозеландський боксер може отримати трилогію із Дереком Чісорою.

Світова боксерська рада (WBO) готова дати "добро" на третій бій в історії між Джозефом Паркером і Дереком Чісорою. Новозеландський боксер може провести захист свого тимчасового поясу проти будь-якого суперника із топ-15 рейтингу WBO, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Трилогію Паркер – Чісора

Водночас промоутер новозеландця Девід Гіггінс заявив, що його підопічний не проти втретє вийти у ринг проти Чісори. Відзначимо, що для Дерека наступний двобій стане ювілейним 50-м у рингу та прощальним у професійній кар'єрі.

Промоутерська компанія Queensberry Promotions наразі не підтвердила, що трилогія може увійти в осінній календар боксерських подій. Однак і не стала заперечувати можливість проведення третього поєдинку між боксерами.

До слова. Паркер та Чісора двічі бились у 2021-му році. Обидва поєдинки відбулись у британському Манчестері та закінчились перемогою Джозефа.

Нагадаємо, що Паркер є обов'язковим суперником для переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, який запланований на 19 липня. Цікаво, що Джозеф пригадав його розмову із українським чемпіоном світу, під час якої Усик начебто відмовився від очної битви проти нього.

Раніше промоутер новозеландського боксера Френк Воррен повідомляв, що Паркер повернеться у ринг у вересні поточного року. Також була інформація, що Джозеф хотів би побитись в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа на "Вемблі".