Френк Воррен висловився щодо майбутнього новозеландця. Зокрема, промоутер назвав дату наступного поєдинку боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Коли битиметься Паркер

Спортивний функціонер пролив світло на майбутнє Джозеф Паркера. Повернення новозеландського боксера очікується у вересні 2025 року.

Суперник Паркера визначиться пізніше. Скоріше за все, новозеландець битиметься з переможцем реваншу Усик – Дюбуа, оскільки, він головний претендент на титул WBO у надважкому дивізіоні.

До слова. В останньому бою 22 лютого 2025 року Джозеф Паркер зустрічався з Мартіном Баколе. Новозеландський боксер здобув дострокову перемогу над представником Конго.

Нагадаємо, що потенційний суперник Джозефа Паркера визначиться 19 липня 2025 року у реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.