Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер вже 25 жовтня зустрінеться у ринг проти Фабіо Вордлі. Поєдинок відбудеться у Лондоні на O2 Arena.

На кону стоятиме право побитись із абсолютним чемпіоном світу у хевівейті Олександром Усиком. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту, аби спрогнозувати фінальний результат протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі.

Який прогноз на бій Паркер – Вордлі зробив штучний інтелект?

ШІ виділив сильні та слабкі сторони обох боксерів.



Сильні сторони Паркера та Вордлі / Скриншот із ChatGPT

Серед слабких сторін Паркера, на думку ШІ, є менша потужність, аніж у його наступного суперника. Джозеф може потрапити у погану ситуацію, якщо Вордлі швидко переведе у ближній бій. Також штучний інтелект наголосив на віку новозеландця (33 роки), що може позначитись на швидкості атак.

Щодо Вордлі, то Фабіо, на думку ШІ, маж менше досвіду проти топових суперників, що може чинити на нього психологічний тиск. Британського боксера може не вистачити на усю дистанцію двобою. Також британцю слід уникати пресингу від Паркера, контролювати дистанцію та темп.

Штучний інтелект вважає, що переможцем протистояння 25 жовтня у Лондоні стане Джозеф Паркер – через більший досвід, кращу тактичну майстерність та здатність витримувати "ударний натиск".

Ймовірно, що Паркер буде працювати на дистанції, використовувати джеб, задавати темп бою та уникати близької битви до середини поєдинку. Вордлі ж намагатиметься одразу кинутись на опонента із жорсткими ударами, бути агресивним. Не виключено, що такий його стиль "все або нічого" буде від Фабіо у ранній раундах бою.

Дуже низька ймовірність того, що Фабіо зможе впіймати новозеландця нокаутом.

Вірогідність перемоги обох боксерів:

Джозеф Паркер – близько 70-80 відсотків;

Фабіо Вордлі – орієнтовно 20-30 відсотків.

Раніше Sky Sports цитувало слова Паркера щодо людини, від якої залежить його зустріч із Усиком.

"Цей бій можливий, але все залежить від того, кого Усик захоче обрати. А поки що я просто зосереджуюсь на тому, хто переді мною, і насолоджуюсь процесом. Якщо мені випаде така можливість (провести бій з Усиком – прим.), я відчуваю, що зможу показати щось інше", – розповідав Паркер.

Цікаво, що джерело Bloody Elbow цитував слова промоутера Едді Хірн, який пояснював, чому остаточно може зірватись бій Паркера проти Усика. Відомий функціонер розповів, що в українця може не з'явитись мотивація на такий двобій, який не принесе великих грошей.

Натомість промоутер Френк Воррен наголосив на важливості бою проти Паркера для Вордлі. На його думку, саме Фабіо може стати наступним володарем поясу WBO у хевівейті.

Що відомо про статистику Паркера та Вордлі?