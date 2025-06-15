Українська битва відбудеться в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик та Даніель Дюбуа 19 липня проведуть реванш. Стало відомо, хто поб'ється в андеркарді другого протистояння Усик – Дюбуа у Лондоні.

Визначився ще один двобій, який відбудеться в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Несподівано для усіх передуватиме головному поєдинку вечора боксу українська дуель Владислава Сіренка та Андрія Новицького, повідомляє 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions

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Сіренко – Новицький в андеркарді реваншу Усика

Новицький лише наприкінці травня повертався у ринг. Андрій вже у стартовому раунді нокаутував Девіда Зегарру із Перу. Відзначимо, що Новицький вже бився в андеркарді минулого реваншу Усика проти Тайсона Ф'юрі. Тоді Андрій здолав мексиканця Едгара Раміреза. Новицький володіє чемпіонським поясом WBC International у надважкій вазі.

Натомість Сіренко повинен був провести свій бій 7 червня 2025 року. Однак його поєдинок проти Ділліана Вайт зірвався через відмову 37-річного ямайського боксера. Вайт проміняв цей бій заради протистояння із Мозесом Ітаумою, який запланований на 16 серпня поточного року.

Владислав востаннє виходив у профі-ринг у жовтні минулого року, коли оформив дострокову перемогу над представником США Брендоном Кармаком.



Бій Сіренко – Новицький / Фото Queensberry Promotions

Раніше визначились ще два поєдинки андеркарду реваншу Усик – Дюбуа 19 липня. У чаші стадіоні "Вемблі" у Лондоні зійдуться українець Даніель Лапін проти Льюїса Едмондсона, а також Лоуренс Околі зустрінеться із Кевіном Лерена.

Нагадаємо, що на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Ним володів Олександр після першої перемоги над Ф'юрі.