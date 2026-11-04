Американський боксер застеріг Бенавідеса від фатальної помилки щодо Усика

Американський боксер Рой Джонс-молодший порадив непереможеному Девіду Бенавідесу зосередитися на можливому поєдинку з Олександром Усиком. Він також закликав не поспішати з зустріччю проти австралійця Джея Опетаї.

На думку колишнього чемпіона світу, бій з українцем є унікальною можливістю для Бенавідеса, яку не варто втрачати. Його слова наводить Boxing News.

Рой Джонс закликав Бенавідеса не відкладати бій з Усиком

Джонс вважає, що поєдинок з Опетаєю можна провести й пізніше, тоді як поразка від австралійця може остаточно закрити шлях до протистояння з Усиком.

"Бенавідесу зараз нерозумно давати Опетаї шанс здобути гучне ім'я завдяки бою з ним. Йому варто битися з Усиком, поки ця можливість залишається актуальною та має сенс. З Опетаєю він завжди зможе зустрітися пізніше, якщо захоче. Якщо Девід програє Олександру, поєдинок з Опетаєю все одно залишиться можливим. Але якщо він поступиться Джею, шанс провести бій з Усиком зникне. Потрібно мислити стратегічно – виходити проти Усика, поки момент ще не втрачено", – сказав він.

Плани Усика повернутися до крузервейту

Нагадаємо, Усик раніше заявив про намір повернутися до першої важкої ваги, щоб знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу. У 2018 році українцю вже вдалося об'єднати всі чотири головні чемпіонські пояси в цій ваговій категорії.

Потенційним суперником Усика може стати саме Бенавідес, який володіє титулами WBA та WBO у першій важкій вазі.

Наступний поєдинок американця запланований на 5 грудня. У Фініксі (штат Аризона) він має зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Міхалом Чесляком.

Водночас у команді Усика раніше озвучили можливий план повернення українця до крузервейту. За словами менеджера боксера Сергія Лапіна, Олександр може спочатку поборотися за вакантний пояс IBF, а згодом спробувати знову стати абсолютним чемпіоном світу у 2027 році.