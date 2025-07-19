"Він цього не зробить": претендент на титул Усика зробив прогноз на реванш із Дюбуа

Олександр Усик зовсім скоро проведе наступний бій після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у грудні минулого року. Реванш українського чемпіона проти Даніеля Дюбуа відбудеться за лічені години.

Агіт Кабаєл висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC зробив прогноз на божевільний мегафайт року, повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

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Який прогноз на реванш зробив Кабаєл?

Агіт Кабаєл вважає, що Даніель Дюбуа може перемогти Олександра Усика. На його думку, британський боксер має великі шанси, але є одна умова, яку йому потрібно виконати.

Можливо, у перших п'яти раундах Даніель Дюбуа здатний зупинити Усика, але якщо він цього не зробить, то Олександр виграє за очками. Але я вважаю, що бій буде дуже близьким,

– сказав Кабаєл.

Нагадаємо, що вечір боксу у Лондоні розпочнеться сьогодні 19 липня о 19:00 за київським часом. Головний бій грандіозного шоу реванш Усик – Дюбуа стартує не раніше 23:30 за Києвом.

До слова. Вперше Олександр Усик зустрівся з Даніелем Дюбуа у місті Вроцлав у 2023 році. У тому поєдинку український боксер знищив британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли, що Егіс Клімас назвав слабке місце Даніеля Дюбуа перед боєм проти Олександра Усика. Менеджер українця вважає, що британський боксер не змінився.