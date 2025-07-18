Менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів про слабке місце Даніеля Дюбуа, яке він не зміг покращити у порівнянні із першим поєдинком. Представник команди Олександра Усика впевнений, що його клієнт вдруге переможе британця 19 липня, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Яка слабка сторона у Дюбуа?

Клімас назвав слабке місце британського боксера, яке він не зможе натренуватись у залі.

Послухайте, Усик вже зробив це одного разу – і зробить знову. Ми як команда дуже впевнені. Дюбуа той самий боєць. Що він може змінити за кілька років? Розум не натренуєш. І я думаю, це його слабке місце,

– сказав Клімас.

Відзначимо, що після закінчення кар'єри Усик і Дюбуа провели дуель поглядів. Також Олександр зіштовхнувся у кумедній очній битві із промоутером "Динаміта" Френком Ворреном.

18 липня на супертяжів чекає церемонія зважування, а вже 19 липня Олександр та Даніель проведуть реванш на "Вемблі". Перший бій закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді. Експромоутер українця Олександр Красюк пригадав, що Дюбуа хотів закінчити кар'єру після тієї поразки від Усика. Однак сам Олександр вмовив британця залишитись у боксі.