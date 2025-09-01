Британський колишній боксер наголосив на віковій різниці Олександра Усика та Мозеса Ітауми. Тайсон Ф'юрі зробив впевнений прогноз на такий ймовірний поєдинок, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

До теми Ексчемпіон світу застеріг Ітауму від бою з Усиком: скільки раундів витримає "Новий Майк Тайсон"

Який прогноз зробив Ф'юрі на можливий бій Усик – Ітаума?

"Циганський король" заявив, що Усик не зміг би здолати 20-річного британського боксера.

Вони забрали мої пояси й віддали їх Олександру Усику. Однак зараз Мозес Ітаума розірве його, бо це бій молодого боксера проти старого. А старий ніколи не зможе битися з молодим,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон вчергове закінчив кар'єру на початку 2025 року. Попри це 37-річний британець заявив, що готовий повернутись у ринг та вже навіть анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року на лондонському "Вемблі".

Що відомо про бій Усик – Ітаума?