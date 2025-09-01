Британский бывший боксер отметил возрастную разницу Александра Усика и Мозеса Итаумы. Тайсон Фьюри сделал уверенный прогноз на такой вероятный поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

К теме Экс-чемпион мира предостерег Итауму от боя с Усиком: сколько раундов выдержит "Новый Майк Тайсон"

Какой прогноз сделал Фьюри на возможный бой Усик – Итаума?

"Цыганский король" заявил, что Усик не смог бы одолеть 20-летнего британского боксера.

Они забрали мои пояса и отдали их Александру Усику. Однако сейчас Мозес Итаума разорвет его, потому что это бой молодого боксера против старого. А старый никогда не сможет драться с молодым,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Тайсон в очередной раз закончил карьеру в начале 2025 года. Несмотря на это 37-летний британец заявил, что готов вернуться в ринг и уже даже анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026 года на лондонском "Уэмбли".

Что известно о бое Усик – Итаума?