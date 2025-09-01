Розірве його, – Ф'юрі зробив шокуючий прогноз на потенційний бій Усика проти Ітауми
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Мозес Ітаума переможе Олександра Усика через вікову різницю між ними.
- Ітаума легко переміг Ділліана Вайта та висловив бажання битися з Усиком, хоча і не вважає себе готовим до цього протистояння.
- Ф'юрі анонсував можливу трилогію боїв з Усиком, заплановану на 2026 рік, попри те, що завершив кар'єру в 2025 році.
Тайсон Ф'юрі все ніяк не може змиритись із двома поразками, які йому у 2024-му році завдав Олександр Усик. "Циганський король" впевнений, що у нього вкрали пояси, та зробив прогноз на бій українця проти Мозеса Ітауми.
Британський колишній боксер наголосив на віковій різниці Олександра Усика та Мозеса Ітауми. Тайсон Ф'юрі зробив впевнений прогноз на такий ймовірний поєдинок, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.
До теми Ексчемпіон світу застеріг Ітауму від бою з Усиком: скільки раундів витримає "Новий Майк Тайсон"
Який прогноз зробив Ф'юрі на можливий бій Усик – Ітаума?
"Циганський король" заявив, що Усик не зміг би здолати 20-річного британського боксера.
Вони забрали мої пояси й віддали їх Олександру Усику. Однак зараз Мозес Ітаума розірве його, бо це бій молодого боксера проти старого. А старий ніколи не зможе битися з молодим,
– сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, що Тайсон вчергове закінчив кар'єру на початку 2025 року. Попри це 37-річний британець заявив, що готовий повернутись у ринг та вже навіть анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року на лондонському "Вемблі".
Що відомо про бій Усик – Ітаума?
- 16 серпня Ітаума легко нокаутував Ділліана Вайта та заговорив про бій із Усиком. Молодий британець заявив, що не буде кидати виклик непереможному українцю, адже не заслужив на дане протистояння.
- Водночас Олександр теж вже вперше заговорив про готовність "Нового Майка Тайсона" до лобового двобою.
- Ріккі Хаттон застеріг 20-річного британського боксера від такого протистояння.
- А от Дерек Чісора заявив, що Усик би просто вбив у ринзі молодого британця.