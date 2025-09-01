Укр Рус
1 сентября, 11:03
Разорвет его, – Фьюри сделал шокирующий прогноз на потенциальный бой Усика против Итаумы

София Кулай
Основные тезисы
  • Тайсон Фьюри считает, что Мозес Итаума победит Александра Усика из-за возрастной разницы между ними.
  • Итаума легко победил Диллиана Уайта и выразил желание драться с Усиком, хотя и не считает себя готовым к этому противостоянию.
  • Фьюри анонсировал возможную трилогию боев с Усиком, запланированную на 2026 год, несмотря на то, что завершил карьеру в 2025 году.

Тайсон Фьюри все никак не может смириться с двумя поражениями, которые ему в 2024-м году нанес Александр Усик. "Цыганский король" уверен, что у него украли пояса, и сделал прогноз на бой украинца против Мозеса Итаумы.

Британский бывший боксер отметил возрастную разницу Александра Усика и Мозеса Итаумы. Тайсон Фьюри сделал уверенный прогноз на такой вероятный поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

К теме Экс-чемпион мира предостерег Итауму от боя с Усиком: сколько раундов выдержит "Новый Майк Тайсон"

Какой прогноз сделал Фьюри на возможный бой Усик – Итаума?

"Цыганский король" заявил, что Усик не смог бы одолеть 20-летнего британского боксера.

Они забрали мои пояса и отдали их Александру Усику. Однако сейчас Мозес Итаума разорвет его, потому что это бой молодого боксера против старого. А старый никогда не сможет драться с молодым,
– сказал Фьюри.

Напомним, что Тайсон в очередной раз закончил карьеру в начале 2025 года. Несмотря на это 37-летний британец заявил, что готов вернуться в ринг и уже даже анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026 года на лондонском "Уэмбли".

Что известно о бое Усик – Итаума?

  • 16 августа Итаума легко нокаутировал Диллиана Уайта и заговорил о бое с Усиком. Молодой британец заявил, что не будет бросать вызов непобедимому украинцу, ведь не заслужил на данное противостояние.
  • В то же время Александр тоже уже впервые заговорил о готовности "Нового Майка Тайсона" к лобовому поединку.
  • Рикки Хаттон предостерег 20-летнего британского боксера от такого противостояния.
  • А вот Дерек Чисора заявил, что Усик бы просто убил в ринге молодого британца.