WBO санкціонувала бій Олександра Усика про обов'язкового претендента по лінії Джозефа Паркера. Сторонам дали 30 днів, аби домовитись про двобій, інакше будуть оголошені промоутерські торги.

Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу прокоментувала рішення WBO щодо бою Олександра Усика проти Джозефа Паркера. За її словами, українському чемпіону навіть не дали нормально відпочити після перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа.

Чи відбудеться бій Усик – Паркер?

Колишня чемпіонка світу не стала впевнено стверджувати про те, чи відмовиться Усик від поясу WBO, аби не виходити в один ринг із Паркером. Натомість припустила цікаве припущення розвитку подій.

Мені здається, що на сьогодні Олександру не дали навіть відпочити та насолодитись неспортивним життям, як тут як тут йому висунули такі зобов'язання. Може бути два варіанти розвитку: або Усик відмовиться від цього поясу WBO, або, я розглядаю таку можливість, що реванш проти Дюбуа став останнім поєдинком Усика саме на боксерському рингу. Натомість команда Олександра веде перемовини, наприклад, щодо поєдинку, але за правилами змішаних єдиноборств. Але це особисто моє припущення, інсайдами цього цієї ситуації не володію,

– сказала Шатернікова.