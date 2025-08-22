Экс-чемпионка мира прокомментировала шансы увидеть битву Усик – Паркер
- WBO санкционировала бой между Александром Усиком и обязательным претендентом Джозефом Паркером, предоставив сторонам 30 дней для договоренностей.
- Экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказала предположение, что Усик может отказаться от пояса или перейти в смешанные единоборства, из-за того, что ему не дали отдохнуть после последнего боя.
- Команда Усика просила отсрочки переговоров из-за травмы, однако WBO еще не приняла окончательное решение, в то время как срок для договоренностей истекает до 24 августа.
- Сергей Лапин предположил, что бой может состояться в Саудовской Аравии, если стороны придут к согласию.
Алина Шатерникова в интервью 24 Канала прокомментировала решение WBO относительно боя Александра Усика против Джозефа Паркера. По ее словам, украинскому чемпиону даже не дали нормально отдохнуть после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа.
Состоится ли бой Усик – Паркер?
Бывшая чемпионка мира не стала уверенно утверждать о том, откажется ли Усик от пояса WBO, чтобы не выходить в один ринг с Паркером. Зато предположила интересное предположение развития событий.
Мне кажется, что на сегодня Александру не дали даже отдохнуть и насладиться неспортивной жизнью, как тут как тут ему выдвинули такие обязательства. Может быть два варианта развития: либо Усик откажется от этого пояса WBO, или, я рассматриваю такую возможность, что реванш против Дюбуа стал последним поединком Усика именно на боксерском ринге. Зато команда Александра ведет переговоры, например, о поединке, но по правилам смешанных единоборств. Но это лично мое предположение, инсайдами этой ситуации не владею,
– сказала Шатерникова.
- Напомним, что команда Усика просила отсрочить переговоры из-за давней травмы украинца.
- Была информация, что WBO пошла на встречу Александру.
- Однако впоследствии появился комментарий президента WBO Густаво Оливери, который заверил, что просьба Усика до сих пор на рассмотрении. Зато уже до 24 августа истечет срок, который дали командам Усика и Паркера на то, чтобы договориться о поединке.
- Директор команды украинского боксера Сергей Лапин предположил, если бой таки состоится, то может пройти на территории Саудовской Аравии.