Український боксер Данило Лозан висловив свою думку щодо можливого бою Олександра Усика проти Джейка Пола. Це може бути двобій в октагоні за правилами ММА.

Український боксер знайшов вигоду у такому бою Олександра Усика проти Джейка Пола. На думку Данило Лозана, якщо непереможний українець хоче заробити чимало грошей, то нехай б'ється проти шоумена, пише 24 Канал із посиланням на Спорт24.

Що сказав Лозан про можливий бій Усик – Пол?

Після такого бою Усик може піти на заслужену пенсію.

Я думаю, що йому треба прислухатися до себе та робити те, що по-справжньому хоче. Якщо хоче скосити бабла, то хай б’ється з Джейком Полом і йде на пенсію,

– сказав Лозан.

Попри це все Полу-молодшому вже призначили наступний бій. 14 листопада 2025 року на "State Farm Arena" в Атланті (США) Джейк поб'ється проти Джервонти Девіса. Спершу повідомлялось, що цей двобій матиме виставковий характер, але згодом це було заперечено. Трансляцію забезпечить Netflix.

Для Пола наступний бій стане 14-м на профі-рингу. У 12 попередніх зустрічах Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом) та зазнав однієї поразки. У своєму крайньому бою боксер-ютубер здолав (у липні 2025-го) Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

Щодо Усика, то Олександр 19 липня вдруге переміг Даніеля Дюбуа. Українець повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті та оформив свою 24-ту перемогу поспіль (15 – нокаутом). Попереду в українця прощальний бій на профі-рингу.