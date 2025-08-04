Олександр Усик 19 липня переміг у реванші Даніеля Дюбуа на лондонському "Вемблі". У команді українського чемпіона вже розповіли, наскільки реальна битва Усика проти Джейка Пола.

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усик, розповів нові деталі ймовірного бою проти Джейка Пола. За його словами, команда вже працює над наступним поєдинком та розглядає для Усика декілька варіантів, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Які шанси Усика провести бій із Полом?

Представник абсолютного чемпіона запевнив, що перемовини про зустріч із Полом-молодшим вже ведуться. Якщо все складеться, то бій Усик – Пол може відбутись вже на початку 2026 року.

Майже кожен боєць викликав Джейка Пола. Але наша історія інша. Для нас це про MMA, щось нестандартне, і саме в цьому полягає його сила. Ми говоримо не про боксерський поєдинок з Олександром Усиком. Без жодної неповаги до Джейка, але в MMA шанси рівніші. Джейк має певний досвід, тоді як Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією. Переговори вже ведуться, і якщо все складеться, бій може відбутися на початку наступного року,

– заявив Лапін.

Нагадаємо, якщо сторони вдарять по руках, то проведуть бій за правилами ММА в октагоні. Раніше у команді українця заявляли, що Усик ніколи б не погодився вийти у ринг проти Джейка.

Пол вийшов у ринг та провів дуель поглядів із Усиком після переможного реваншу Олександра над Даніелем Дюбуа. До слова, боксер-ютубер вже має за своєю спиною 12 боїв на профі-рингу, у яких здобув 11 перемог (7 – нокаутом) при наразі єдиній поразці.