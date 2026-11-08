Усик готує поєдинок, який перепише історію боксу

Боксерський оглядач Алан Доусон поділився думкою щодо можливого поєдинку між українцем Олександром Усиком та американцем Девідом Бенавідесом. На його думку, це протистояння може стати найвизначнішим в історії першої важкої ваги.

Про це експерт заявив під час ефіру шоу Аріеля Хельвані. Доусон також зазначив, що для Бенавідеса зустріч з українцем може стати шансом здобути одну з найважливіших перемог у професійній кар'єрі.

Доусон про бій Усика з Бенавідесом

Нагадаємо, Усик раніше підтвердив намір повернутися до крузервейту у 2027 році. Головна мета українця – знову стати абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та таким чином здобути статус чотириразового абсолютного чемпіона у двох вагових категоріях.

Цей бій може стати найважливішим поєдинком, який цей дивізіон коли-небудь бачив. Скільки разів ми вже упускали момент, коли Бенавідез мав би перейняти естафету? Канело втік і не дав йому такої можливості. Потім Девід хотів битися з Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим. І ось тепер у нього може з'явитися ще більша можливість, ще важливіший бій, потенційно ще більш значна перемога,

– заявив Доусон.

За словами менеджера боксера Сергія Лапіна, одним із перших кроків Усика має стати боротьба за вакантний титул IBF. Це дозволить українцю наблизитися до потенційного поєдинку з непереможним Бенавідесом, який уже висловив зацікавленість у такому протистоянні.

Водночас раніше команда Усика розглядала можливість організації великого бою проти Деонтея Вайлдера у США. Однак переговори наразі припинені через розбіжності сторін щодо фінансових умов.

У червні Усик добровільно звільнив чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, залишивши за собою титул журналу The Ring.