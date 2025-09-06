Олександр Усик вирішив залишити за собою титул WBO. Тому Джозеф Паркер не може стати повноцінним чемпіоном світу та заволодіти поясом організації.

Ба більше, Усик надав медичні докази про травму, що відтермінувало його поєдинок з новозеландським боксером. Експерти бурхливо відреагували на рішення Олександра, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

У чому звинувачують Усика?

Експерти видання World Boxing News розкритикували Олександра Усика за його рішення щодо бою з Джозефом Паркером. Оглядачі вважають справжнім жахом відтермінування бою.

У виданні зазначили, що ця ситуація матиме катастрофічні наслідки для королівського дивізіону. Експерти наголошують, що Олександр Усик заблокував проведення титульних боїв у надважкій вазі.

Запросивши час на відновлення, а не відмовившись від поясу, Усик дав зрозуміти, що має намір продовжити утримувати своє чемпіонство. Однак наслідки цього катастрофічні для дивізіону, оскільки жоден титульний бій у суперважкій вазі не може відбутися, поки він не буде готовий повернутися. Для шанувальників боксу боксерська сцена в надважкій вазі залишається закритою до повернення абсолютного чемпіона і короля,

– заявили експерти.

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився 19 липня 2025 року проти Даніеля Дюбуа. У реванші український боксер переміг британця технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Що відомо про майбутнє Усика?