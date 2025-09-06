Александр Усик решил оставить за собой титул WBO. Поэтому Джозеф Паркер не может стать полноценным чемпионом мира и завладеть поясом организации.

Более того, Усик предоставил медицинские доказательства о травме, что отсрочило его поединок с новозеландским боксером. Эксперты бурно отреагировали на решение Александра, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

В чем обвиняют Усика?

Эксперты издания World Boxing News раскритиковали Александра Усика за его решение относительно боя с Джозефом Паркером. Обозреватели считают настоящим ужасом отсрочку боя.

В издании отметили, что эта ситуация будет иметь катастрофические последствия для королевского дивизиона. Эксперты отмечают, что Александр Усик заблокировал проведение титульных боев в супертяжелом весе.

Запросив время на восстановление, а не отказавшись от пояса, Усик дал понять, что намерен продолжить удерживать свое чемпионство. Однако последствия этого катастрофические для дивизиона, поскольку ни один титульный бой в супертяжелом весе не может состояться, пока он не будет готов вернуться. Для поклонников бокса боксерская сцена в супертяжелом весе остается закрытой до возвращения абсолютного чемпиона и короля,

– заявили эксперты.

Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался 19 июля 2025 года против Даниэля Дюбуа. В реванше украинский боксер победил британца техническим нокаутом в пятом раунде.

Что известно о будущем Усика?