Усика обвинили в "катастрофических последствиях" для супертяжелого веса
- Александр Усик решил оставить чемпионский титул WBO, попросив отсрочить бой против Джозефа Паркера.
- Последний бой Усика состоялся 19 июля 2025 года, где он победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом.
Александр Усик решил оставить за собой титул WBO. Поэтому Джозеф Паркер не может стать полноценным чемпионом мира и завладеть поясом организации.
Более того, Усик предоставил медицинские доказательства о травме, что отсрочило его поединок с новозеландским боксером. Эксперты бурно отреагировали на решение Александра, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.
В чем обвиняют Усика?
Эксперты издания World Boxing News раскритиковали Александра Усика за его решение относительно боя с Джозефом Паркером. Обозреватели считают настоящим ужасом отсрочку боя.
В издании отметили, что эта ситуация будет иметь катастрофические последствия для королевского дивизиона. Эксперты отмечают, что Александр Усик заблокировал проведение титульных боев в супертяжелом весе.
Запросив время на восстановление, а не отказавшись от пояса, Усик дал понять, что намерен продолжить удерживать свое чемпионство. Однако последствия этого катастрофические для дивизиона, поскольку ни один титульный бой в супертяжелом весе не может состояться, пока он не будет готов вернуться. Для поклонников бокса боксерская сцена в супертяжелом весе остается закрытой до возвращения абсолютного чемпиона и короля,
– заявили эксперты.
Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался 19 июля 2025 года против Даниэля Дюбуа. В реванше украинский боксер победил британца техническим нокаутом в пятом раунде.
Что известно о будущем Усика?
Александр Усик может завершить карьеру после еще одного поединка. Среди потенциальных соперников Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер, Джейк Пол.
Бой Александра Усика с Джозефом Паркером не состоится в ближайшее время. Новозеландский боксер сразится против Фабио Уордли – 25 октября.
Врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала, что Александр Усик может еще долго боксировать. Его биологический возраст согласно анализам – 22 года.