"Що ще з ним робити": тренер Ітауми висловився про бій із Усиком

Тренер Мозеса Ітауми Бен Девісон поділився своїми думками щодо можливого бою підопічного проти Олександра Усика. Він назвав українця одним із найкращих надважковаговиків сучасності.

Цим він поділився в інтерв'ю для ютуб-каналу Ring Magazine. Він наголосив, що спортсмени й займаються боксом, аби змагатись із найкрашими.

Що Девісон сказав про Усика?

Девісон розповів, що вважає Усика одним із найкращих надважковаговиків сучасності. Деякі люди навіть кажуть, що українець узагалі найкращий надважковаговиків усіх часів. Можливо, нині не ідеальний час для бою із Усиком, утім якщо така нагода з'явиться, від неї не можна буде відмовлятись.

Якщо є можливість перевірити свої навички проти нього, то що ще робити, якщо ти не збираєтеся битись з ним,

– зауважив тренер Ітауми.

Він додав, що навряд усе ж Ітаума отримає бій проти українця. Усик раніше сказав, якщо Фабіо Вордлі переможе Даніеля Дюбуа, то він битиметься з переможцем. Тож, ситуації, за якої можливим буде поєдинок Ітауми з Усиком тренер не бачить.

Як Усик охарактеризував Ітауму?

Олександр Усик раніше називав Мозеса Ітауму молодим хлопцем, якого він зламає. Сам Ітаума в інтерв'ю для ютуб-каналу iFL TV м'яко відреагував на такий закид українця. Мозес підкреслив, що Усик просто мав щось говорити в ЗМІ.

Утім усе ж він висловив незгоду з такою своєю характеристикою. Як приклад, він згадав свою перемогу нокаутом проти Вайта за хвилину та додав, що навряд Усик так зможе. Насамкінець Ітаума заявив, що обов'язково скористається шансом зустрітись із Усиком на ринзі, якщо такий колись виникне.

