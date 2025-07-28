Непереможний боксер ледь не зламав щелепу ветерану, перемігши за 35 секунд: ефектне відео

У неділю, 27 липня, на культовій арені "Медісон Сквер Гарден" в американському Нью-Йорку відбувся великий вечір боксу. У рамках андеркарду Заяс – Гарсія у ринг вийшли Еміліано Варгас та Александр Еспіноза.

Поєдинок завершився вже у першому раунді. На 35-й секунді стартової трихвилинки Еміліано Варгас нокаутував Александра Еспінозу, пише 24 Канал.

Варте уваги "Міг би нокаутувати членом": Ф'юрі залишив одіозний прогноз на потенційний бій Джошуа – Пол

Як закінчився бій Варгас – Еспіноза?

21-річний син колишнього чемпіона світу за версіями WBA та IBF у середній вазі Фернандо Варгаса потужно влучив у щелепу суперника та відправив Еспінозу на канвас. Після цього удару Александр вже не підійнявся та не продовжив бій. Рефері навіть не встиг відрахувати до десяти.

Відео бою Варгас – Еспіноза

Ця перемога стала для Варгаса-молодшого вже 15-ю на профі-рингу (13 – нокаутом) при нулі поразок. Натомість завдав четвертої поразки у кар'єрі Еспінози, у якого за спиною 20 звитяг (9 – нокаутом) та одна нічия.

Відзначимо, що у головному бою вечора боксу у Нью-Йорку Ксандер Заяв захистив свій титул, перемігши за одноголосним рішенням суддів Хорхе Гарсію.

Раніше повідомлялось, що Микита Крилов, який зрадив Україну заради Росії, програв у своєму другому поєдинку поспіль. Цього разу ексукраїнець поступився узбеку Богдану Гуськову вже у першому раунді нокаутом.