Батько "Циганського короля" запевнив, що поєдинок між його сином та Ентоні Джошуа вже неможливий. За словами Джоша Ф'юрі, бій між Тайсоном та Ентоні повинен був відбутись ще 6 років тому, передає 24 Канал із посиланням на iFL TV.

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Що сказав Ф'юрі про можливу битву Джошуа – Пол?

Родин британського ексбоксера запевнив, що обидва бійці вже не на праймовому рівні, побажавши Ей Джею удачі. Тому Ф'юрі-старший висловився про можливий бій між Джошуа та Джейком Полом.

Ентоні, послухай мене. Не підставляйся цьому Джейку Полу, друже. Не роби цього. Навіть за мільярд доларів, друже. Не роби так, як робили інші. Не падай. Якщо він буде битися, ти звалиш його як муху. Хай щастить в цьому,

– відповів Джош.

Цікаво, що Тайсон розповідав, що готовий поставити мільйон фунтів на те, що Пол нокаутує Джошуа. А от Джош ставить на Ентоні. Думки сина та батька розділились.

А я кажу – як це можливо? Ентоні Джошуа міг би нокаутувати Джейка Пола своїм членом. Тож якщо все буде інакше, ти будеш знати, що це, б**ть, підлаштовано,

– додав Фʼюрі-старший.

Слід відзначити, що раніше Пол-молодший запевнив, що готовий погодитись на неймовірний розподіл гонорару –один проти 99 відсотків на користь Джошуа. Водночас Джейк провів дуель поглядів із Олександром Усиком після переможного реваншу українця проти Даніеля Дюбуа 19 липня. Були чутки про їх бажання провести бій в октагоні за правилами ММА.

Натомість менеджер Усика запевняв, що Олександр ніколи б не вийшов проти Пола у боксерський ринг, назвавши це вбивством для Джейка.