Отец "Цыганского короля" заверил, что поединок между его сыном и Энтони Джошуа уже невозможен. По словам Джоша Фьюри, бой между Тайсоном и Энтони должен был состояться еще 6 лет назад, передает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Читайте также Промоутер Паркера назвал желаемый дедлайн боя против Усика

Что сказал Фьюри о возможной битве Джошуа – Пол?

Семей британского экс-боксера заверил, что оба бойца уже не на праймовом уровне, пожелав Эй Джею удачи. Поэтому Фьюри-старший высказался о возможном бое между Джошуа и Джейком Полом.

Энтони, послушай меня. Не подставляйся этому Джейку Полу, друг. Не делай этого. Даже за миллиард долларов, друг. Не делай так, как делали другие. Не падай. Если он будет драться, ты свалишь его как муху. Удачи в этом,

– ответил Джош.

Интересно, что Тайсон рассказывал, что готов поставить миллион фунтов на то, что Пол нокаутирует Джошуа. А вот Джош ставит на Энтони. Мнения сына и отца разделились.

А я говорю – как это возможно? Энтони Джошуа мог бы нокаутировать Джейка Пола своим членом. Поэтому если все будет иначе, ты будешь знать, что это, б**ть, подстроено,

– добавил Фьюри-старший.

Следует отметить, что ранее Пол-младший заверил, что готов согласиться на невероятное распределение гонорара –один против 99 процентов в пользу Джошуа. В то же время Джейк провел дуэль взглядов с Александром Усиком после победного реванша украинца против Даниэля Дюбуа 19 июля. Были слухи об их желании провести бой в октагоне по правилам ММА.

Зато менеджер Усика уверял, что Александр никогда бы не вышел против Пола в боксерский ринг, назвав это убийством для Джейка.