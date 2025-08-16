У суботу, 16 серпня, досвідчений Ділліан Вайт зустрінеться в одному ринзі із висхідною зіркою боксу Мозесом Ітаумою. Вечір боксу відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Це буде перший серйозний екзамен для 20-річного британського боксера. У своєму досить молодому віці Мозес Ітаума вже провів у професіоналах 12 бої, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Відомий тренер розповів, скільки ще боїв потрібно провести Ітаумі, аби вийти на рівень Усика

Що відомо про Вайта та Ітауму?

Дебютний двобій Ітауми припав на 28 січня 2023-го року, коли Мозес побився проти Марчела Боде із Чехії. Вже у першому раунді британець відправив суперника у нокаут. Яскравий дебют на профі-рингу від "Нового Майка Тайсона".

Відтоді Ітаума провів ще 11 поєдинків. В усіх здобував перемоги (10 – нокаутом). Востаннє виходив у ринг 24 травня поточного 2025 року. У той вечір боксу Ітаума вже у другому раунді нокаутував американця Майка Балогуна. Це був вже третій успішний захист поясу WBO Inter-Continental у важкій вазі для молодого представника британського боксу.

Цікаво. Титул WBO Inter-Continental у важкій вазі Ітаума завоював у бою проти німця Ілля Мезенцева, який відбудеться в андеркарді першого бою Усик – Ф'юрі (18 травня 2024 року). Мозес вже у другому раунді нокаутував опонента.

Мозеса Ітауму вже давно порівнюють із Майком Тайсоном та навіть дали йому прізвисько "Новий Майк Тайсон". Хоча сам 20-річний британець спокійно ставиться до таких порівнянь, які йому не подобаються. Адже Мозес хоче стати окремою особистістю у боксі, а не повторенням якого легендарного боксера.

ЗМІ активно приписують Ітаумі потенційну битву проти Олександра Усика, яка виглядає якоюсь абсурдною. Сам Мозес тверезо оцінює свої шанси розділити один ринг із абсолютним чемпіоном світу.

Натомість Вайт нарешті повертається на серйозний рівень. 16 грудня 2024 року Ділліан провів переможний бій проти ганця Ебенезера Теттеха у Гібралтарі. Вайт здобув свою 31-шу перемогу (21 – нокаутом) при 3-х поразках.

Відзначимо, що Вайта перемагали лише троє потужних опонентів: Ентоні Джошуа, Олександр Повєткін та Тайсон Ф'юрі.

Раніше повідомлялось, що лише 37-річний Вайт дав "добро" на бій проти Ітауми, якому пророкують наступництво Усика у хевівейті.

Хто битиметься в андеркарді бою Вайт – Ітаума?

Нік Болл – Сем Гудман;

Філіп Хргович – Девід Аделеє (за титул чемпіона WBA у напівлегкій вазі);

Реймонд Форд – Абрагам Нова;

Мохаммед Алакель – Юмнам Сантош Сінгх;

Хаято Тсутсуми – Кайс Ашфак.



Бої вечора боксу 16 серпня в Ер-Ріяді / Фото DAZN

Де дивитись бій Вайт – Ітаума?

Вечір боксу, який очолить бій Вайт – Ітаума, покаже стрімінговий сервіс DAZN за системою PPV. Для перегляду боксерського шоу потрібно не лише придбати саму трансляцію, а й оформити підписку на сервіс: вартість PPV (834 гривні), місячна підписка (370 гривень). Натомість можна оформити безкоштовний пробний період на 7 днів.

Вечір боксу розпочнеться 16 серпня о 17:00 (за київським часом). Головного бою вечора боксу Вайт – Ітаума доведеться зачекати. Не виключено, що Вайт та Ітаума вийдуть у ринг близько опівночі (00:00 за Києвом).