Боксер, який уникнув бою з українцем, поб'ється з "Новим Майком Тайсоном": офіційна дата битви

Авторитетний журнал The Ring оголосив усі поєдинки вечора боксу, який відбудеться 16 серпня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Очолить боксерську подію бій за участю Ділліана Вайта.

Суперником 37-річного ямайського боксера стане Мозес Ітаума, якого називають "Новим Майком Тайсоном". У боксерів колосальна різниця у віці. Ділліану Вайту у квітні стукнуло 37 років. Натомість Ітаумі лише 20 років, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усі бої вечора боксу 16 серпня

У рамках андеркарду вечора боксу свій бій проведе хорват Філіп Хргович.

Усі бої андеркарду вечора боксу Ітаума – Вайт:

Філіп Хргович – Девід Аделеє

Нік Болл – Сем Гудман

Ентоні Какаче – Реймонд Форд

Хаято Цуцумі – Каїс Ашфак

Нагадаємо, що Вайт повинен був повернутись у ринг 7 червня 2025 року. Суперником Ділліана мав стати українець Владислав Сіренко. Перед цим у квітні Вайт знявся із протистояння проти Джо Джойса через травму пальця.

Востаннє Ділліан Вайт виходив у ринг у середині березня минулого року, коли переміг Ебенезеру Теттеха. За спиною 37-річного боксера 30 перемог у 33-х боях (20 – нокаутом) при 3-х поразках.

Натомість Мозес Ітаума 24 травня цього року нокаутував у другому раунді Майка Балогана. 20-річний британський боксер втретє успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental. Мозес оформив у професіоналах 12 перемог (10 – нокаутом). Раніше повідомлялось, що Ітаума хоче побитись в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.