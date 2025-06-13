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13 червня, 17:01
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Боксер, який уникнув бою з українцем, поб'ється з "Новим Майком Тайсоном": офіційна дата битви

Софія Кулай
Основні тези
  • Бій між Ділліаном Вайтом та Мозесом Ітаумою відбудеться 16 серпня у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
  • Ітаума, якого називають "Новим Майком Тайсоном", має 12 перемог (10 – нокаутом), тоді як Вайт має 30 перемог (20 – нокаутом) при 3-х поразках.
  • У рамках вечора боксу також відбудуться бої: Філіп Хргович – Девід Аделеє, Нік Болл – Сем Гудман, Ентоні Какаче – Реймонд Форд, Хаято Цуцумі – Каїс Ашфак.
  • Вайт повертається після травми пальця, через яку він пропустив бій з Джо Джойсом у квітні.

Авторитетний журнал The Ring оголосив усі поєдинки вечора боксу, який відбудеться 16 серпня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Очолить боксерську подію бій за участю Ділліана Вайта.

Суперником 37-річного ямайського боксера стане Мозес Ітаума, якого називають "Новим Майком Тайсоном". У боксерів колосальна різниця у віці. Ділліану Вайту у квітні стукнуло 37 років. Натомість Ітаумі лише 20 років, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усі бої вечора боксу 16 серпня

У рамках андеркарду вечора боксу свій бій проведе хорват Філіп Хргович.

Усі бої андеркарду вечора боксу Ітаума – Вайт:

  • Філіп Хргович – Девід Аделеє
  • Нік Болл – Сем Гудман
  • Ентоні Какаче – Реймонд Форд
  • Хаято Цуцумі – Каїс Ашфак

Нагадаємо, що Вайт повинен був повернутись у ринг 7 червня 2025 року. Суперником Ділліана мав стати українець Владислав Сіренко. Перед цим у квітні Вайт знявся із протистояння проти Джо Джойса через травму пальця.  

Востаннє Ділліан Вайт виходив у ринг у середині березня минулого року, коли переміг Ебенезеру Теттеха. За спиною 37-річного боксера 30 перемог у 33-х боях (20 – нокаутом) при 3-х поразках.

Натомість Мозес Ітаума 24 травня цього року нокаутував у другому раунді Майка Балогана. 20-річний британський боксер втретє успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental. Мозес оформив у професіоналах 12 перемог (10 – нокаутом). Раніше повідомлялось, що Ітаума хоче побитись в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.