Бізнес Усика прогорів на кілька мільйонів

Латвійський боксер Майріс Брієдіс розповів про труднощі, з якими стикаються спортсмени під час управління своїми фінансами. Колишній чемпіон світу заявив, що бізнеси Олександра Усика нібито прогоріли на кілька мільйонів.

На своєму ютуб-каналі Брієдіс сказав, що розмовляв з Олександром Красюком, експромоутером Усика. За його словами, боксера з України нібито втягнути в різні бізнеси, після яких він зазнав фінансових втрат.

Що Брієдіс сказав про Усика?

"І, наскільки я пам'ятаю, я теж зараз розмовляв з Красюком, що Усика вже втягнули в різні бізнеси, які вже прогоріли на кілька мільйонів", – сказав Майріс.

Брієдіс розповів, що головна проблема полягає в тому, що під час активної спортивної кар'єри у спортсменів з'являється багато "друзів", які радять, куди вкладати гроші. Часто ці кошти вкладаються в сумнівні проєкти, оскільки немає належного аналізу та перевірки.

За його словами, досвідчені бізнесмени люблять жартувати: коли спортсмену пропонують щось нове та інноваційне, він зазвичай відмовляється, вважаючи, що немає сенсу змінювати те, що вже багато років стабільно приносить прибуток. Він просто продовжує робити те саме, що робив останні тридцять років, і не бачить причин щось міняти.

Як Усик розвиває свою промоутерську компанію?

39-річний спортсмен має свою промоутерську компанію Usyk-17 Promotions. У суботу, 21 березня, компанія Усика організувала вечір боксу під Києвом, який відвідав Ентоні Джошуа.

Головними подіями вечора були поєдинки українських боксерів Даніеля Лапіна та олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Обидва спортсмени виграли свої бої.

У коментарі Daily Mail Boxing володар титулів WBA, WBC та IBF пояснив мету створення промоутерської компанії. Він сказав, що хоче допомагати молодим хлопцям, які тільки починають професійну боксерську кар'єру.

Зараз ми готуємо олімпійських чемпіонів світу, чемпіонів Європи, потім виграємо всі ці змагання. Далі йдемо у професійний бокс, беремо пояси, стаємо чемпіонами світу. Створюємо власний професійний промоушен і допомагаємо молодим бійцям. Я вірю, що це можливо,

– сказав він.

Красюк у коментарі Sport.ua оцінив вечір боксу від Усика. Функціонер розповів, що йому сподобалась організація заходу та висловив сподівання, що рівень суперників у майбутньому зросте.

"Все було супер. Мені сподобалось. Зважаючи, що це дебют – то він вдався. Сподіваюсь, що із досвідом і рівень матчмейкінгу підросте", – сказав Красюк.