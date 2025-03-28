У пресі є багато чуток про можливе повернення у ринг Тайсона Ф'юрі заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Попри цю інформацію промоутер Боб Арум переконує усіх у протилежному, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Арум не бачить сенсу у повернення Ф'юрі

За словами Боба Арума, у житті Тайсона Ф'юрі настав той період, коли потрібно забути про професійний бокс, насолоджуючись сімейним життям. Відомий промоутер не бачить сенсу у повернення "Циганського короля" у ринг.

Я думаю, Ф'юрі та його родина заслужили, щоб він залишився поза боксом і завершив кар'єру. Не думаю, що йому варто повертатися до рингу, він уже достатньо зробив у боксі. Я раджу йому не повертатися,

– наголосив Арум.

Також Боб Арум прокоментував зірвану британську битву Ф'юрі – Джошуа. Глава Top Rank заявив, що не засмутиться, якщо цей бій так і не відбудеться. Однак якщо Тайсон захоче повернутись у ринг, то промоутери будуть робити усе, аби влаштувати боксерам цей двобій.

Раніше стало відомо, що Ф'юрі отримає титульний бій, якщо повернеться у ринг. Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що Тайсон зможе побитись із тимчасовим чемпіоном по лінії з Німеччини Агітом Кабаєлом.